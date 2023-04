La Reggina affronterà il Benevento 48 ore dopo l'udienza su doppio deferimento È stato anticipato il processo che vede coinvolto il club calabrese

È stata anticipata da lunedì 17 aprile a giovedì 13 l'udienza per doppio deferimento di cui sarà protagonista la Reggina. Il club, infatti, dovrà rispondere del mancato pagamento dell'Irpef e di alcuni stipendi alla scadenza del 16 febbraio. Il rischio è quello di subìre una penalizzazione di tre o quattro punti. La decisione di anticipare l'udienza è orientata a velocizzare i tempi, in modo da influenzare il meno possibile il campionato di serie B. Due giorni dopo l'udienza, la Reggina affronterà il Benevento al Vigorito, con i dovuti punti interrogativi del caso su come la truppa di Inzaghi verrà influenzata mentalmente da una possibile penalizzazione. Intanto, gli amaranto ieri sono tornati alla vittoria sul campo del Perugia.