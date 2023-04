Benevento, mirino sulla Spal: allenamento sotto gli occhi di Vigorito Il massimo dirigente era allo stadio questa mattina insieme a Palermo

Il Benevento si è allenato questa mattina sul manto erboso del Ciro Vigorito. Presente anche il massimo dirigente giallorosso che ha assistito a tutta la seduta, ribadendo la propria vicinanza alla squadra. Con lui c'era anche Diego Palermo. Si è allenato regolarmente Veseli, il quale è stato alle prese con un fastidio alla caviglia in seguito a un contrasto. La preparazione proseguirà con delle mattutine fino a sabato. Domenica, invece, ci sarà la rifinitura e la successiva partenza per il ritiro di Venticano. Fissata anche la conferenza stampa di Stellone, in programma sabato alle ore 12:30. L'incontro tra il tecnico e i giornalisti sarà trasmesso in diretta esclusiva da Ottochannel.