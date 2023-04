Benevento, prima Pasquetta al Vigorito. Ricordi gli altri precedenti? Il rendimento della compagine giallorossa nei match giocati nel lunedì dell'Angelo

Quella con la Spal sarà la prima partita che il Benevento giocherà al Vigorito nel giorno di Pasquetta. Nel corso dell'esperienza in serie B, infatti, i giallorossi sono scesi in campo nel lunedì dell'Angelo in tre occasioni, tutte giocate fuori dalle mura amiche.

Il Benevento in campo a Pasquetta: due vittorie e una sconfitta

La prima partita risale al 17 aprile 2017, quando i ragazzi di Baroni persero di misura in casa del Brescia a causa di un autogol di Fabio Lucioni. Il 22 aprile 2019, invece, i giallorossi di Bucchi si imposero con un netto 3-0 in casa dell'Hellas Verona, grazie a una incredibile tripletta messa a segno da Massimo Coda. Nella scorsa stagione, invece, il Benevento vinse a Pordenone per 4-1 con doppiette di Moncini e Farias. Inutile ribadire che con la Spal servirà il successo per tenere vivo il discorso legato alla salvezza.