Benevento, Veseli ok. Si ferma Tello Stop del colombiano per uno scontro di gioco. Sarà valutato domani

È rientrata la preoccupazione per Veseli. Il difensore, che si è fermato ieri per uno scontro di gioco, sta bene. Stamani si è allenato regolarmente. In difesa quindi ampia scelta per Stellone che potrà contare sul pieno recupero di Glik e sulla disponibilità di Pastina e di Leverbe rientrati entrambi dalla squalifica. Problemi però per Tello. Il colombiano ha svolto tutto l'allenamento ma nel finale si è fermato per un trauma contusivo alla caviglia. Domani sarà valutata la sua condizione, ovviamente si spera che non sia nulla di grave. L'esterno è un giocatore fondamentale per gli equilibri della squadra. Sarà importante averlo a disposizione per il match di Pasquetta. Stellone non ha ancora sciolto le riserve. Stavolta sulla trequarti potrà contare anche su Ciano. L'ex Frosinone stava bene già in occasione della trasferta di Bari ma questa lunga settimana gli ha permesso di mettere altra benzina nelle gambe.

Potrebbe quindi cambiare qualcosa in casa Benevento. C'è consapevolezza di non poter più fallire. Al Vigorito conterà solo la vittoria se si vorrà continuare a credere nella salvezza. Anche la Spal avrà le stesse motivazioni, sarà l'ultima spiaggia per la squadra di Oddo reduce da un pari con la Ternana. La strega però non potrà farsi intimorire. Dopo le due sconfitte consecutive con Pisa e Bari bisognerà tornare al gol e puntare sull'intero bottino: una sola vittoria per Stellone in casa col Brescia. Insomma le possibilità ci sono, restano in palio 21 punti, ma i giallorossi non avranno altri appelli, indipendentemente dal risultato delle dirette antagoniste bisognerà vincere al Vigorito. E solo successivamente si potrà pensare alla Reggina di Pippo Inzaghi reduce da una importante vittoria (il recupero) in casa del Perugia.