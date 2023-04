Benevento, per Tello si nutre fiducia Meccariello, sannita della Spal: "Un'occasione da sfruttare"

Spal in ritiro a Montesilvano per preparare la partita della vita di Benevento. Oddo ha deciso di far vivere questa vigilia alla squadra nell'atmosfera di casa sua. Si allenerà al Vestina, il giorno di Pasqua si trasferirà a Benevento. Chi vivrà aria di casa nel Sannio sarà, invece, Biagio Meccariello, difensore centrale della Spal, originario di Airola dove ha mosso i primi passi da calciatore. Proprio a lui hanno affidato l'incombenza di parlare prima della partenza. Parole accorate quelle del giocatore caudino, che ha sottolineato come il calendario riservi alla sua squadra una doppia sfida salvezza, prima a Benevento, poi col Brescia al Mazza: “Incontriamo due squadre in difficoltà come noi e non c'è migliore occasione da sfruttare”. Il difensore sannita sottolinea che queste due partite sono una possibilità che il campionato concede, ma la cosa migliore in questo momento è pensare alla partita col Benevento. Pensieri praticamente speculari quelli che abitano le menti di beneventani e spallini: ognuno di loro sa che si tratta di una partita da ultima spiaggia e che la sfida del giorno di Pasquetta servirà solo per dare un senso alle altre partite che restano da giocare. Solo una vittoria può consentire ad una delle due di continuare a nutrire speranze di salvezza.

Sul fronte beneventano sarà come sempre Stellone a parlare alla vigilia della gara, domani nella tarda mattinata. Stamattina solita seduta mattutina per la truppa giallorossa: qualche notizia rassicurante arriva da Tello, che sembra non aver accusato nulla di grave dopo la botta rimediata nell'allenamento di ieri. Insomma si può guardare alla partita di Pasquetta con la necessaria fiducia.