Benevento-Spal, sfida tra grandi deluse: al Vigorito sarà da dentro o fuori Le due formazioni hanno fatto registrare lo stesso rendimento nelle ultime undici partite

Benevento e Spal si aspettavano sicuramente una stagione diversa la scorsa estate. Le due formazioni si trovano in piena lotta per non retrocedere ed entrambe sono aggrappate alle ultime speranze per evitare il ritorno in serie C. Negli ultimi mesi, giallorossi e biancazzurri hanno fatto registrare lo stesso rendimento.

Stessi punti in classifica. Polveri bagnate negli ultimi 270 minuti

Nelle ultime undici partite, infatti, Benevento e Spal hanno conquistato soltanto sei punti, grazie a una vittoria e tre pareggi. Gli estensi hanno fatto meglio nel computo totale del girone di ritorno, dove hanno fatto registrare due punti in più rispetto agli attuali sette della compagine guidata da Stellone. La classifica è la medesima, con entrambe che sono a quota 29 punti. Il Benevento, dal suo canto, ha il vantaggio di aver vinto al Mazza nel match giocato all'andata, ponendosi in una possibile situazione di vantaggio nell'ottica relativa agli scontri diretti. Totalmente differente, invece, è il confronto tra i gol fatti e subiti: nelle ultime undici partite, la Strega ha realizzato 5 marcature contro le 10 ferraresi. La Spal ha subìto 20 gol, mentre il Benevento ne ha incassati 14. Negativo il feeling con le reti nelle ultime tre partite: gli estensi hanno gonfiato la rete una sola volta, mentre la Strega è ancora a secco.

Sfida da dentro o fuori

Il match del Vigorito sarà una sfida di vitale importanza per entrambe. Benevento e Spal sono condizionate dai risultati delle altre, visto che entrambe sono a cinque punti dalla zona play out, ma una eventuale vittoria sarebbe salutare soprattutto dal punto di vista mentale e per non perdere di vista l'obiettibo. L'eventuale perdente, inoltre, si vedrebbe quasi fuori dai giochi a sei partite dalla fine e con un distacco che rischierebbe di allargarsi sulle altre pretedenti alla salvezza. Un pareggio sarebbe inutile per entrambe.