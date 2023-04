Parma, Estevez: "Benevento squadra di esperienza, stiamo attenti" Le parole del centrocampista argentino in vista della sfida del primo maggio

In vista del match di lunedì tra Benevento e Parma, il centrocampista Estevez ha parlato ai microfoni di sportparma.com: "Dobbiamo pensare a questa partita perché è troppo difficile. Loro sono una squadra che ha esperienza; stanno in un momento di difficoltà, quindi vorrà dire che giocheranno al 100%. Noi non dobbiamo pensare ai play off, dobbiamo pensare partita per partita. Non siamo fenomeni adesso, ma la stessa squadra che ha cominciato e che è maturata molto".