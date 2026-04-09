Benevento, la gioia di Donatiello: "Tornare in campo mi ha illuminato gli occhi" Le parole del centrocampista giallorosso della formazione Primavera

Donatiello è tornato a giocare con la Primavera dopo un lungo periodo in cui è stato costretto ad affrontare una partita molto più importante. Contro la Salernitana, il tecnico De Angelis l'ha inserito in corso d'opera e tutto l'Avellola l'ha salutato con un grande applauso. Ai microfoni di Stadio Giovani, Donatiello ha raccontato così le proprie sensazioni: “È stata un’emozione fantastica, perché ho attraversato un periodo della mia vita abbastanza difficile. Per me è una grande vittoria: l’inizio di un nuovo percorso. Spero di fare bene in questo sport, perché sento che è la mia vita. Sono contentissimo della vittoria sia per la squadra, che sta attraversando un momento complicato, sia per me: tornare qui mi ha davvero illuminato gli occhi. È stata una partita difficile, perché loro sono una squadra che si chiude molto ed è complicata da affrontare. Però siamo riusciti a trovare gli spazi giusti e a chiuderla, ed è questa la cosa più importante. Questa vittoria conta tantissimo, perché veniamo da diverse partite non positive. Deve essere un punto di partenza per rinascere sotto tutti i punti di vista.”