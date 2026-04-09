Benevento-Cavese, la prevendita va forte: siamo già a quota 1.366 Ovviamente vanno aggiunti i tanti abbonati (oltre 5.000) che consentiranno un bel colpo d'occhio

1.366 biglietti venduti in meno di due giorni, i primi due della prevendita. Sembra l'inizio di una serata da record di presenze, almeno lo speriamo. D'altro canto non c'è solo il derby con la Cavese ad attirare i tifosi, ma quella serata speciale che arriva dopo la vittoria di Salerno e la promozione matematica in serie B. Sarà una serata speciale per tante ragioni, una delle quali è la celebrazione prevista da parte della Lega di serie C, che sarà presente allo stadio Vigorito con il suo presidente Matteo Marani. Una serata da ricordare per tutti e sarebbe un delitto non esservi. La squadra giallorossa merita un tributo da parte dei suoi tifosi, dei quali, lo ricordiamo, ce ne sono oltre cinquemila che il tagliando di ingresso lo hanno già in tasca perchè sono abbonati. Dunque si prevede un bel colpo d'occhio sulle gradinate dello stadio sannita, anche se non sarà ancora la festa organizzata e voluta dalla tifoserie che arriverà per l'ultima di campionato contro il Cerignola. Diciamo che contro la Cavese sarà un antipasto, una anteprima succosa e che nessuno vorrà perdere. Alzare la coppa della promozione al cielo sarà un momento che dovrà essere immortalato nelle menti di tutti, oltre che dagli scatti dei tanti telefonini.