Benevento, Letizia pronto al rientro tra i convocati Il capitano si sta allenando regolarmente col gruppo in vista del Parma

Dopo aver saltato i match contro Reggina e Palermo per infortunio, capitan Letizia è pronto a tornare a disposizione e sarà la prima volta con il nuovo tecnico Agostinelli. L'esterno difensivo si sta allenando regolarmente con il gruppo, quindi tutto lascia presagire a una possibile convocazione in vista del fondamentale incontro di lunedì contro il Parma al Vigorito. Sarà da valutare la sua presenza dal primo minuto o meno.

Letizia, i numeri della stagione

Sono ventiquattro le presenze maturate in campionato da Letizia, di cui diciannove da titolare. L'esterno difensivo giallorosso ha saltato per infortunio nove incontri totali, se si considerano i problemi fisici riscontrati tra dicembre e febbraio. Al momento è anche in diffida: al prossimo giallo scatterà la squalifica.