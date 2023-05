Aggressione pullman Benevento Calcio, non si escludono nuovi sviluppi Le possibili novità delle indagini dopo il folle gesto avvenuto in autostrada

Non sono esclusi nelle prossime ore sviluppi sull'identificazione dei responsabili dell'aggressione al pullman del Benevento Calcio. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini di quanto accaduto ieri pomeriggio, quando il mezzo societario del club giallorosso è stato attaccato da un gruppo di facinorosi lungo l'autostrada tra Bologna e Firenze, causando il danneggiamento del mezzo e tanto spavento a coloro che lo occupavano. All'interno c'era la squadra al completo, visto che la società aveva preferito cancellare il viaggio di ritorno in treno a causa dei notevoli ritardi fatti registrare ieri dalle linee dell'alta velocità. A essere oggetto di profonda analisi sono le immagini di videosorveglianza della trafficata arteria autostradale, dalle quali si potrà evincere l'identità degli autori del folle gesto. Non è da escludere una comunicazione ufficiale nelle prossime ore.