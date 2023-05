Benevento, col Modena indetta la "giornata giallorossa" I biglietti avranno un costo complessivo di 3 euro

Il Benevento ha indetto la "giornata giallorossa" per il match con il Modena, in programma sabato alle ore 14 e che chiuderà la stagione della Strega tra le mura amiche. Per l'occasione, quindi, gli abbonamenti non avranno valore, con i biglietti che avranno un costo di 3 euro (comprensivi dei diritti di prevendita) in tutti i settori del Ciro Vigorito. Garantito il diritto di prelazione per gli abbonati fino alle 8:30 di giovedì, poi scatterà la vendita libera.

