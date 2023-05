Benevento, ripresa la preparazione "sotto scorta" A presidiare l'area dell'Antistatico una "Gazzella" dei Carabinieri

Dopo la grande paura per l'aggressione subita in Autostrada sulla via di ritorno da Cittadella, il Benevento ha ripreso la preparazione all'Antistadio Imbriani. Una “Gazzella” dei Carabinieri a presidiare la zona di via Santa Colomba che in verità è sembrata molto tranquilla.

La squadra deve preparare la sfida al Modena, in quella che sarà l'ultima gara casalinga della stagione. La sconfitta del Brescia a Parma, come è risaputo, ha rinviato il verdetto finale della retrocessione, che sembra però impossibile da evitare. Perchè questo accada ci sarebbe bisogno di due successi consecutivi della Strega contro Modena e in casa del Perugia e di due ko del Brescia nelle due partite che restano da disputare contro Pisa al Rigamonti e al Barbera col Palermo. Nel frattempo non dovrebbero far punti neanche il Perugia e la Spal. Si capirà che quella che la matematica ancora non certifica, è invece una retrocessione già virtuale.

La squadra giallorossa recupererà Kamil Glik, uno di cui maggiormente s'è avvertita l'assenza (per lui 16 partite disputate quest'anno e 4 sconfitte, pari al 25 per cento, di molto inferiore rispetto al 44 complessivo della squadra), ma bisognerà monitorare la condizione di Acampora uscito per un problema alla caviglia destra. Sarà certamente assente Schiattarella, che è stato ammonito a Cittadella ed era diffidato.