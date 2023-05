Benevento, Carfora potrebbe chiudere in anticipo la stagione L'attaccante giallorosso salterà sicuramente il match col Modena

Quella col Cittadella potrebbe essere stata l'ultima apparizione stagionale di Carfora con la maglia del Benevento. Il giovane attaccante giallorosso è stato convocato dalla Nazionale under 17 per un raduno che anticipa gli Europei di categoria, in programma dal 17 maggio al 2 giugno in Ungheria. Carfora salterà sicuramente la sfida interna col Modena, visto che stamattina è partito alla volta di Coverciano, dove sarà fino a domenica. Quest'ultimo, tra l'altro, sarà il giorno in cui il CT Corradi comunicherà la lista dei calciatori che partiranno alla volta di Budapest: qualora dovesse esserci anche Carfora, cosa che tra l'altro si augurano tutti se si considera l'importanza della manifestazione, allora l'attaccante salterebbe anche la trasferta di Perugia che chiuderà il campionato di serie B.