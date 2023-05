Benevento, Nunziante sorride: arriva la convocazione in prima squadra Il classe 2007 figura tra i calciatori a disposizione di Agostinelli

Bel traguardo raggiunto da Alessandro Nunziante che figura tra i convocati del match di domani tra Benevento e Modena. Il classe 2007 gioca da sotto età nella compagine under 17, recentemente eliminata ai play off dal Genoa al termine di un incontro molto equilibrato e combattuto.

Prima convocazione per Nunziante

Il giovane estremo difensore si è fatto apprezzare nel corso degli anni per le ottime prestazioni nel settore giovanile del Benevento Calcio, accompagnate da una struttura fisica importante e da una qualità non indifferente tra i pali. Nunziante rappresenta uno dei prospetti più interessanti del vivaio, tant'è che viene convocato spesso nella nazionale under 16. Quella di domani sarà la sua prima volta con i più grandi, anche se spesso e volentieri viene chiamato per allenarsi agli ordini di Agostinelli. Un momento da ricordare per Nunziate, nonostante il periodo negativo che sta attraversando il Benevento.