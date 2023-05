Il Benevento non parteciperà alla prossima Coppa Italia: il motivo Non ci sarà la Strega nel tabellone della prossima manifestazione tricolore

La retrocessione in serie C non permetterà al Benevento di partecipare alla prossima Coppa Italia. Dopo quindici anni di presenza ininterrotta, nella prossima stagione non ci sarà l'attesa per il debutto nella manifestazione tricolore. Questo perché il format varato nel 2021 non prevede la presenza nel torneo delle formazioni che scendono dalla B alla C. Oltre alle 40 società delle prime due categorie nazionali, è prevista la partecipazione delle seconde classificate in C e del club che ha vinto la Coppa Italia di terza serie.

Il primato di Evacuo e gli ottavi di finale con Bucchi

Il Benevento ha partecipato ininterrottamente alla Coppa Italia dalla stagione 2008/2009. Il massimo risultato raggiunto è arrivato nel 2018/2019, quando con Bucchi arrivò agli ottavi di finale dove venne eliminato dall'Inter al Meazza. La Strega vanta anche la presenza di un proprio calciatore per ben due volte tra i capocannonieri della manifestazione: in entrambe le occasioni è stato Felice Evacuo a segnare più gol di tutti nel 2010/2011 e nel 2013/2014.