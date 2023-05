Benevento, la "frittata" di Leverbe finisce a Striscia la Notizia L'erroraccio del difensore non è passato inosservato nella rubrica curata da Cristiano Militello

Come facilmente preventivabile, l'erroraccio commesso da Leverbe nel corso del match col Perugia è finito direttamente a Striscia la Notizia. Quanto accaduto al Curi ha attirato le attenzioni del famoso tg satirico, all'interno della rubrica curata da Cristiano Militello. Troppo grossolano il gesto del centrale difensivo che ha permesso al Perugia, in maniera piuttosto ingenua, di realizzare il gol della vittoria. Insomma, un errore che fotografa perfettamente la stagione vissuta dal Benevento e anche dallo stesso Leverbe che in giallorosso ha reso ben al di sotto delle aspettative.