Benevento, possibile permanenza di Agostinelli La società è pronta a proporre un nuovo ruolo all'attuale tecnico giallorosso

Andrea Agostinelli potrebbe restare in giallorosso. A rivelarlo è stato Marcello Carli, nel corso della conferenza stampa di presentazione di ieri. Il direttore tecnico ha sottolineato che il lavoro di Agostinelli è stato molto apprezzato dalla società, tant'è che vorrebbe proporgli un ruolo nell'area scouting perché "conosce molto bene i giocatori". I due sono stati anche a cena insieme ed è probabile che l'esperienza del tecnico anconetano possa proseguire con i colori giallorossi. La professionalità di Agostinelli ha trovato ampi consensi da parte della piazza, come dimostrato dai social dove non sono mancati messaggi positivi nei suoi confronti subito dopo la conclusione della stagione.