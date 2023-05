Benevento: Andreoletti vicinissimo alla Strega L'incontro lunedì col presidente Vigorito e col direttore Carli

Manca poco per sciogliere il nodo dell'allenatore. In pole resta Matteo Andreoletti. Atteso lunedì alle 14 ad Avellino negli uffici dell'Ivpc dal presidente Vigorito e dal direttore Carli. Quest'ultimo ha indicato il nome dopo una attenta analisi: al patròn però spetterà l'ultima parola. Sul profilo c'è già l'intesa: giovane e con voglia di far bene. L'allenatore della Pro Sesto conta le ore. Si è già detto entusiasta del progetto. Consapevole dell'importanza della piazza indipendentemente dalla categoria. Insomma già lunedì potrebbe esserci l'annuncio. Dopotutto in conferenza stampa Vigorito non ha negato di avere molta fiducia nel nuovo direttore tecnico. Da qui la sensazione che si andrà verso la scelta di Andreoletti. Tappa fondamentale per dar vita alla ricostruzione. Per carità, le idee sono chiare. Diversi "senatori" lasceranno il Sannio ma per l'allestimento della rosa serviranno anche le indicazioni del tecnico. "Faremo un lavoro di gruppo” ha chiosato Carli giovedì scorso. Fine settimana sarà definito anche il ritiro. Alessandro Cilento è al lavoro per individuare la migliore soluzione. Nulla sarà lasciato al caso.