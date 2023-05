Benevento, è fatta per Andreoletti Accordo per un biennale raggiunto con il club di via Santa Colomba

Matteo Andreoletti è il nuovo allenatore del Benevento. L'accordo è stato raggiunto un'oretta fa. Il tecnico della Pro Sesto accompagnato dal direttore Marcello Carli ha incontrato alle 14 negli uffici dell'Ivpc il presidente Vigorito, impegnato questa mattina sul fronte Confindustria nella città irpina. Dalle faccende istituzionali a quelle calcistiche il passo è breve. Il patròn non ha perso tempo. E dopo aver individuato settimana scorsa la figura di direttore si è subito mosso per scegliere anche la guida tecnica per la prossima stagione in serie C. L'intesa è arrivata quasi subito. Dopo un'ora c'è stata la firma per un biennale. Profilo giovane e voglia di emergere in una piazza importante: Carli aveva anticipato i requisiti del tecnico nella sua conferenza di presentazione. Detto, fatto. Andreoletti è il nuovo allenatore del Benevento. Questa sera sarà già in città.