Benevento, per il ritiro c'è Roma Manca solo l'ufficialità, ma l'orientamento è quello di tornare al Mancini Park Hotel

Li chiamano i “luoghi dell'anima”. Sono questi posti che rievocano bei ricordi, pagine talora irripetibili di vita vissuta. Al Mancini Park Hotel di Roma il Benevento ha messo le basi per due promozioni di fila, prima in B, poi in A. Nel 2015/16 con Gaetano Auteri, poi con Marco Baroni. Due annate storiche nate sotto il sole della capitale. Il pensiero di tornarci però non è stato solo stimolato dalla superstizione. Il “Mancini” ha strutture perfette, due campi in erba, piscina, palestra e un parco bellissimo. La scelta è pressochè compiuta: si torna nella capitale per preparare il nuovo campionato di C 2023-24. Da definire solo le date, che verosimilmente saranno tra la fine di luglio e metà agosto.

L'anno scorso il campionato di C è iniziato nel primo week end di settembre (3-4-5), si presume che anche quest'anno le date saranno più o meno le stesse.

La società è al lavoro perché tutto proceda secondo gli standard abituali. Nulla viene lasciato al caso. Ogni ingranaggio della società è già in modo e si lavora perchè tutto funzioni alla perfezione. A cominciare dal ritiro precampionato, la base di tanti successi.