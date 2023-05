Stregoni del Nord: "Club Vigorito, bella iniziativa. Avanti così" Questo pomeriggio incontro col patron nel Club cittadino

Come recita un noto proverbio: “Chi ben comincia...”. Quando si intraprende una nuova avventura non c'è momento più importante dell'inizio. Lo avranno pensato anche al Club Oreste Vigorito della presidentessa Enza Cavuoto, che dopo il finale poco lusinghiero dell'ultimo campionato, hanno una voglia matta di riprendere a fare il tifo per la strega. Ecco il perchè della “convention” del pomeriggio (ore 18,30) nella sede del Club con un ospite d'eccezione, proprio il presidente Oreste Vigorito a cui il sodalizio è intestato. Una iniziativa che è stata bene accolta da tanti accaniti tifosi della Strega e con particolare entusiasmo dal gruppo degli “Stregoni del Nord” che vogliono far giungere le loro congratulazioni al club cittadino grazie ad una breve nota. “Come dice sempre il nostro presidente – fanno sapere gli Stregoni "settentrionali" – è solo stando insieme che si potrà puntare alla rinascita. E quale momento migliore di questo nel quale il nuovo Benevento muove i primi passi per la prossima stagione. Dunque, congratulazioni al Club Oreste Vigorito e sempre ad maiora”.