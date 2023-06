Il commento di Stellone sull'avventura a Benevento: ecco cosa ha detto Le parole dell'ex tecnico giallorosso sull'esperienza sannita

Intervistato da Tuttomercatoweb, Roberto Stellone si è soffermato sulla breve parentesi al Benevento, terminata con le dimissioni dopo la sconfitta casalinga con la Spal: "Tante squadre avevano costruito la squadra per provare a fare qualcosa di importante, sono retrocesse quelle meno costanti. Sia Perugia che SPAL e Benevento sono state meno costanti. L'esperienza nel Sannio? Quando non vengono i risultati i motivi possono essere tanti. Dispiace, avevo preso l’avventura con il massimo impegno. Ringrazio il Presidente per il massimo sostegno che mi ha dato fino a quando mi sono dimesso. Non ci siamo riusciti. Adesso voglio ripartire dall’inizio. Negli ultimi anni sono spesso subentrato. Ho voglia di cominciare una stagione per programmare e portare a casa un obiettivo”.