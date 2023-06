Il Benevento e il mercato: quanto lavoro per Carli L'obiettivo primario per il direttore tecnico è quello di sfoltire la rosa

I calciatori sotto contratto, uniti a quelli che rientreranno dai prestiti, portano la rosa del Benevento a oltre 30 elementi. Insomma, sarà un vero e proprio lavoraccio per Carli sfoltirla, considerato che in molti non rientrano nel progetto tecnico giallorosso. Radio mercato ha già fatto sapere che delle squadre di serie B sono intenzionate a qualche elemento che attualmente appartiene alla Strega, ma è chiaro che dall'interessamento all'offerta vera e propria c'è di mezzo un abisso. Il primo obiettivo di Carli sarà quello di sfoltire quanto più possibile la rosa, tenendo presente che in conferenza stampa ha annunciato che "cinque elementi siamo sicuri di non voler trattenere". Ci sono diversi giovani che verranno valutati, così come non è da escludere che dei calciatori dell'attuale Primavera possano essere "promossi" in prima squadra almeno in vista del il ritiro di Roma. Insomma, è tutto in fase di costruzione per il Benevento. Carli sta lavorando duramente per ottimizzare il tutto, tant'è che la nomina così precoce dell'allenatore ne è un segnale. Così come è stato provvidenziale ripartire subito da parte di Vigorito, riducendo le grosse problematiche che degli eventuali ritardi avrebbero potuto comportare. Carli ha predicato calma per quanto riguarda il mercato in entrata, ma appare impensabile che non abbia già in mente dei nomi per quello che sarà il nuovo Benevento. Bisognerà pazientare, con l'obiettivo primario che adesso è quello di sfoltire il più possibile la rosa, traendone benefici soprattutto per quanto riguarda i costi, visto che gli attuali ingaggi sono in netta controtendenza rispetto al nuovo progetto promosso da Vigorito con le scelte di Carli e Andreoletti.

L'attuale rosa del Benevento:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Muraca, Paleari;

DIFENSORI: Capellini, El Kaouakibi, Letizia, Masciangelo, Pastina, Perlingieri, Rillo, Tosca, Veltri, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Alfieri, Improta, Karic, Koutsoupias, Kubica, Masella, Schiattarella, Rossi, Talia, Tello, Viviani;

ATTACCANTI: Agnello, Carfora, Ciano, Moncini, Thiam Pape.