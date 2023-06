Benevento, definito lo staff tecnico di Andreoletti: i dettagli Ecco i nomi di coloro che affiancheranno il nuovo allenatore giallorosso

In attesa dell'annuncio ufficiale da parte della società dell'ingaggio di Matteo Andreoletti, si è già definito lo staff tecnico del nuovo allenatore giallorosso. A ricoprire la carica di vice sarà Vincenzo Cammaroto, ex difensore con un passato tra serie C e D (in particolar modo in forza all'Alessandria) che da pochi anni ha intrapreso la carriera da allenatore. Il preparatore atletico sarà Andrea Molteni che ha collaborato con Andreoletti sia con la Sanremese che con la Pro Sesto, ottenendo dei buoni risultati. Molteni sarà affiancato da Aldo Reale che prosegue la propria esperienza in giallorosso dopo gli anni trascorsi nel settore giovanile, per poi approdare in prima squadra due anni fa con l'avvento di Fabio Caserta. Non mancherà il match analyst, ruolo che sarà ricoperto da Pietro Bertorelle. Eliminato ogni dubbio sul preparatore dei portieri con la designazione del sannita Antonio Chiavelli, già attivo in questo ruolo negli ultimi anni tra vivaio e prima squadra.