Vigorito: "Andreoletti giovane? Avrà più tempo per sbagliare" Il massimo dirigente giallorosso: "Serie A? Più importante è sapere cosa si vuol fare: io lo so"

Il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito in occasione dell'intitolazione del complesso calcistico di Bucciano a Sabatino Ruggiero si è espresso anche sulla squadra giallorossa, commentando l'arrivo del nuovo tecnico Andreoletti con una battuta: “Abbiamo preso un allenatore molto giovane così avrà più tempo per poter sbagliare. Spesso si dice che bisogna puntare sui giovani dandogli il diritto di sbagliare: mi auguro si ricordi di questa frase anche sugli spalti se ci saranno errori”.



E sulle prospettive della squadra: “Serie A? Non conta declinare le lettere dell'alfabeto, importante è sapere cosa si voglia fare: io so cosa voglio fare.

Un pensiero anche sul Napoli scudettato: “Sono anni d'oro per Napoli: c'è una riscoperta della città da parte del mondo. Il calcio è arrivato nel momento giusto. La gente anche incuriosita dal popolo napoletano è arrivata a vedere in massa i festeggiamenti. E' stato bello inoltre vedere una festa corretta e ordinata in una città che vive il calcio in maniera viscerale”.