Crotone, Vrenna annuncia una sinergia con Vigorito: "La Lega Pro è un inferno" L'obiettivo è quello di modificare il format della terza serie

Gianni Vrenna ha parlato alla stampa questa mattina, dopo aver smaltito la cocente delusione dell'eliminazione del Crotone ai play off. Il massimo dirigente calabrese, come riportato da il rossoblu.it, ha annunciato una sinergia con Vigorito per tentare una riforma della terza serie: "La Lega Pro è l’inferno del calcio e lo dimostra anche il sistema di regole: una squadra che fa ottanta punti e arriva seconda non riesce poi a concludere la stagione. Fare stare ferma una squadra per trentacinque giorni è una regola che è fuori dal mondo. Spero che qualche presidente, insieme a me, possa provare a cambiare questo format. Io penso che penalizzi tanto le squadre che arrivano seconde o terze. Ci sono delle statistiche che confermano che le seconde escono sempre e vincono le altre. Quando stai fermo per un mese non perdi soltanto il ritmo partita ma anche quell’entusiasmo che viene dal giocare e dal vincere. Poi entri in campo, fai un primo tempo strepitoso, nella ripresa prendi un gol stupido e oltre al calo mentale arriva anche il calo fisico. Con questo non voglio giustificare quello che è successo".

Vrenna ha proseguito: "Ci troviamo nelle sabbie mobili del calcio e per uscirne fuori, con questa tipologia di format, la vedo difficile. Il problema serio è proprio in Lega. Io adesso mi farò promotore insieme ad altri presidenti, come Vigorito. Ci sono società importanti e inizierò a fare dei ragionamenti con loro, perché società come le nostre che investono tanto, devono poi essere salvaguardate. Chiamerò i miei colleghi uno per uno e vediamo se riusciremo a cambiare, anche parzialmente, questo format".