Benevento, valore della rosa nettamente diminuito: il dato di Transfertmarkt Il quadro che emerge dopo la retrocessione della Strega

Con l'ultimo aggiornamento del valore di mercato operato da Transfertmarkt, c'è stato un netto decremento per il Benevento Calcio. Il risultato era facilmente intuibile dopo la retrocessione in serie C. Nessun calciatore giallorosso ha visto alzarsi il proprio valore, con la perdita complessiva che è di circa 7 milioni di euro. Il calciatore che ha rimediato il deprezzamento più alto è Leverbe che è passato da 2 milioni a 1,20 milioni. Tra i dati più eclatanti c'è anche quello di Kubica e La Gumina (600mila euro in meno), così come per Koutsoupias, Letizia e Improta (500mila euro). Ricordiamo che i dati di Transfertmarkt non si riferiscono al costo del singolo calciatore, ma al potenziale valore di mercato in base a determinati parametri come l'età, le prestazioni e altri elementi che permettono di fornire una fotografia rilevante.

Il deprezzamento della rosa dopo la fine del campionato (tra parentesi il decremento):