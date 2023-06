Benevento, Innocenti: "In giallorosso con entusiasmo" Le parole del nuovo componente dell’area scouting

Prime parole da giallorosso per Andrea Innocenti, nuovo componente dell'area scouting del Benevento Calcio. Attraverso Facebook, si è così espresso per l'inizio dell'esperienza sannita: "E che abbia inizio questa nuova avventura! Una nuova esperienza che nasce con entusiasmo, adrenalina, idee chiare in una piazza dove non conta la categoria ma fanno la differenza le persone e ciò che ti trasmettono. E quindi, belli carichi al fianco del Direttore Marcello Carli con cui basta uno sguardo per capirsi, come ai vecchi tempi, in un ambiente di bellissime persone capitanate da un Grandissimo Presidente. Testa bassa e Forza Strega!".