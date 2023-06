Benevento, Rillo: "Giocare per la mia città è un sogno" Il difensore sannita: “C'è tanta voglia di rialzarsi dopo la retrocessione"

Tra i possibili elementi che potrebbero vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione, c'è Francesco Rillo. Il difensore, sannita purosangue e legato al Benevento per un altro anno, è reduce dall'esperienza al Potenza dove ha totalizzato 17 presenze: “Per me è stata un'annata positiva. Avrei potuto aiutare di più la squadra, ma un infortunio mi ha tenuto fuori nel girone di ritorno. È stato un peccato. Non possiamo lamentarci del risultato: siamo arrivati ai play off, dove ci ha eliminati il Foggia che adesso si sta giocando la serie B. Siamo soddisfatti”.

Rillo si è soffermato sulle insidie che nasconde il campionato di serie C: “È molto competitivo: c'è gente forte, di esperienza, ma anche elementi di prospettiva che possono ambire a categorie superiori. È una categoria molto formativa, personalmente mi ha aiutato ad avere maggiore consapevolezza delle mie capacità”. Sulla possibilità di tornare a vestire la maglia giallorossa, Rillo ha sottolineato: “Sarebbe un sogno giocare per la mia città. Voglio contribuire a riportarla dove merita. Sono consapevole che questa sarebbe una grande opportunità, quindi ce la metterei tutta per onorare al meglio questi colori. Sono molto motivato in tal senso. La retrocessione è stata un colpo al cuore. Il presidente Vigorito e la piazza non meritavano di passare dalla serie A alla C in pochi anni, la delusione è forte. Ero quasi incredulo quando è finito il campionato, mi è dispiaciuto molto. La voglia di rialzarsi è tanta e dobbiamo farlo nel minor tempo possibile”.

Il Potenza ha ottenuto i play off nonostante l'età media della rosa fosse molto bassa: “La squadra era giovane, formata da elementi di prospettiva. Non era facile centrare un obiettivo del genere, ma nel calcio può capitare di tutto se si lavora nel modo giusto. A Potenza si è creato un giusto mix tra giovani di qualità e con grande voglia di emergere, tutti elementi che portano la giusta freschezza. A questi si sono aggiunti calciatori di esperienza come Caturano o Di Grazia che hanno dato una grande mano per la crescita dell'intero gruppo”. Sulla scelta del Benevento di affidarsi ad Andreoletti, Rillo è sicuro: “Con la Pro Sesto ha fatto molto bene, in alcuni frangenti era anche in gioco per vincere il campionato direttamente. È un allenatore giovane, sicuramente avrà tanta voglia di mettersi in gioco e di fare carriera. Il direttore e il presidente avranno fatto le loro valutazioni e credo che potranno rivelarsi vincenti”.