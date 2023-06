Benevento, ecco il primo colpo di mercato Si tratta di Don Bolsius esterno di attacco olandese

È arrivato il primo acquisto del Benevento targato Marcello Carli. Don Bolsius vestirà la maglia giallorossa. L'esterno di attacco partirà da Amsterdam venerdì prossimo, il 23 giugno. Un volo per Napoli. In tarda mattinata sarà già a Benevento per le visite mediche. L'olandese è stato impegnato nella passata stagione con la Fidelis Andria retrocessa dalla C alla D. La compagine pugliese ha chiuso il campionato ultima in classifica nel girone del Sud quello che vedrà come protagonista la Strega. E proprio in virtù di questa retrocessione, il calciatore secondo regolamento si è automaticamente liberato da ogni vincolo contrattuale. Trentasette presenze, otto reti e tre assist per Don Bolsius che predilige giocare sulla sinistra nonostante sia di piede destro. Il suo non è stato un cattivo rendimento al di là del finale non piacevole per la sua ex squadra di appartenenza. Dopo le visite mediche il calciatore farà ritorno in Olanda per consumare le ultime vacanze prima del ritiro a Roma. Sarà lui quindi il primo acquisto del Benevento impegnato soprattutto nel mercato in uscita. In avanti si erano già liberate diverse caselle, a centrocampo e in difesa servirà una bella sfoltita. Carli ha già avuto modo di parlare con Schiattarella, Improta e Letizia. I tre non rientrano nei piani ma i contratti in essere non facilitano le loro partenze. Bisognerà quanto prima trovare un accordo per poi poter inserire nuovi elementi in rosa.