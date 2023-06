Chi è risalito subito in serie B dopo una retrocessione? Il dato è curioso La statistica degli ultimi venti anni di coloro che sono ritornate tra i cadetti

Negli ultimi venti anni, sono soltanto nove le squadre che sono riuscite a risalire subito in serie B dopo una retrocessione. Sia chiaro, l'immediata risalita non deve rappresentare un'ossessione per il Benevento Calcio. La motivazione è facilmente intuibile dal progetto presentato dalla società, il quale si basa sulla progettualità e sulla sostenibilità, avvalorata dalla scelta di affidare la panchina a un tecnico giovane come Andreoletti. L'intento, quindi, è quello di creare un percorso che possa riportare il Benevento tra i cadetti, ma dando una notevole importanza al bilancio e alla crescita dei giovani. Il dato che emerge negli ultimi due decenni, comunque, testimonia quanto sia complicato lasciare subito l'inferno della Lega Pro.

La maledizione del girone meridionale

Il dato che balza subito all'occhio è quello che vede le difficoltà aumentare per coloro che sono inserite nel girone meridionale. Soltanto l'Avellino è riuscito nell'impresa, ma si tratta di ben due promozioni che risalgono, rispettivamente, al 2005 e al 2007. Una vita fa. Dal successo in finale play off col Foggia da parte dei biancoverdi, nessuna squadra del sud è riuscita a risalire subito dopo una retrocessione dalla serie C. Oltre al Genoa nel 2006, hanno tagliato il traguardo Vicenza e Pro Vercelli nel 2014, Novara nel 2015, Cittadella nel 2016, Virtus Entella nel 2019 e il Perugia di Fabio Caserta nel 2021.