Benevento, riecco i derby campani: il dato è tra i più alti degli ultimi 10 anni La Strega torna a sfidare vecchi cugini, tra cui l'Avellino

Il numero di squadre campane presenti nel girone C di serie C resta abbastanza corposo. Quella di domani sarà una giornata molto importante per la terza serie, visto che scadrà il periodo utile per effettuare l'iscrizione al campionato. Dopo qualche titubanza, la Turris dovrebbe confermare la propria presenza, lasciando fermo a sei il numero di formazioni della regione Campania presenti ai nastri di partenza del torneo. Per il Benevento, quindi, ci saranno ben cinque derby contro Avellino, Turris, Giugliano, Juve Stabia e Sorrento.

Il record recente è della stagione 2014/2015

Il dato è tra i più alti degli ultimi dieci anni, basti pensare è stato eguagliato nella stagione 2020/2021. Il numero più alto di formazioni campane presenti nel girone C, se si considera l'ultima decade, risale all'annata 2014/2015, quando se ne contavano ben 8. Tra le partecipanti c'era anche il Benevento, insieme alle varie Aversa Normanna, Casertana, Ischia, Juve Stabia, Paganese, Salernitana e Savoia.

Il possibile girone C

Avellino, AZ Picerno, Benevento, Brindisi, Catania, Cerignola, Crotone, Foggia, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Pescara, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris, Virtus Francavilla.