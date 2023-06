Benevento, cercasi bomber per Andreoletti L'attacco giallorosso è da ricostruire. Si valuta anche Moncini

A poco più di un mese dall’inizio del ritiro di Roma, Marcello Carli prosegue l’opera di costruzione della rosa giallorossa. Il direttore tecnico sta lavorando a fari spenti, pronto a definire le operazioni in entrata, così come quelle in uscita. Le cessioni sono una grana non di poco conto, soprattutto perché il Benevento ha calciatori con ingaggi importanti e per questo non molto appetibili da club che non sono disposti a svenarsi per degli elementi che, tra l’altro, sono reduci da una disastrosa retrocessione. L’intento del sodalizio giallorosso è anche quello di non svenderli totalmente, considerato l’investimento fatto nelle scorse annate. In questo discorso non rientrano i senatori come Letizia, Improta o Schiattarella, i quali non fanno più parte del progetto tecnico della Strega e quindi sono sulla lista dei sicuri partenti. Gli altri saranno valutati.

Attacco da ricostruire, si cerca un bomber

Poi è chiaro che il Benevento necessita di almeno due punte centrali, in modo da ricostruire un reparto totalmente da rifondare dopo la stagione appena conclusa. Al momento, c’è soltanto Ciano per l’attacco giallorosso, anche se il suo futuro è da decifrare. Al calciatore di Marcianise si è aggiunto Bolsius, il quale nel prossimo fine settimana sarà a Benevento per dare un’occhiata alle strutture del club e legarsi così alla Strega. Poi ci saranno i rientri dei giovani Thiam Pape e Sorrentino che saranno valutati al Mancini Park Hotel, oltre a Moncini che è rientrato dall'esperienza alla Spal. Il Benevento vorrebbe trattenerlo, ma se dovesse arrivare un'offerta dalla serie B sarà disposto a cedere il calciatore che ha ancora un anno di contratto con la Strega. Inutile dire che sul taccuino di Carli c’è la necessità di intervenire sul mercato alla ricerca di bomber che possano fornire al Benevento la giusta garanzia in termine di realizzazioni: un aspetto che si è rivelato essere un tallone d’Achille per la Strega nella passata stagione, tra le cause che l’hanno condannata al ritorno in serie C dopo sette anni.