Benevento, svelate le date della serie C: si parte con la Coppa Italia Fissato l'esordio della Strega guidata da Andreoletti

Sono state svelate le date relative alla prossima stagione di serie C. L'esordio del Benevento avverrà il 20 agosto, quando scenderà in campo per il turno preliminare di Coppa Italia di terza serie. La prima giornata di campionato si giocherà il 27 agosto, con la chiusura della stagione regolare che avverrà il 28 aprile. L'avvio dei play off avverrà il 5 maggio. I play out, invece, si giocheranno l'11 e il 18 maggio. Previsti tre turni infrasettimanali, così come una giornata che si giocherà il 23 dicembre.