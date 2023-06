Serie C, stasera scade il termine per le iscrizioni Secondo alcune fonti sarebbero almeno dieci le squadre a rischio

Il Pordenone ha bruciato tutti sul tempo, annunciando che non si sarebbe iscritto alla C. Ma a detta della Lega ci sarebbero almeno 10 club che non hanno ancora formalizzato l'iscrizione (il termine è stasera a mezzanotte). Se non arriveranno aiuti immediati si annuncia sin d'ora un bagno di sangue.

Ma cosa accade con le iscrizioni incomplete? La Covisoc farà cadere la sua mannaia, ma le società avranno tempo fino al 5 luglio per presentare ricorso. Il 7 di luglio c'è il consiglio Federale e lì si formalizzeranno in via definitiva gli organici. Fine giugno e inizio luglio sarà il periodo dei balletti dei ripescaggi e delle riammissioni.

C'è già una graduatoria ideale per eventuali ripescaggi: la prima ad essere ammessa alla nuova serie C sarà una seconda squadra Under 23 (l'Atalanta in questo caso, che seguirebbe le orme della Juventus). Per le riammissioni concorrono Mantova, Piacenza, Sangiuliano City, invece dalla serie D aspirano ad un posto Alcione, Nardò e Fano. Man mano scorrendo la lista troviamo anche la Casertana. E' una curiosità considerato che il drappello delle campane di C è già estremamente cospicuo con Benevento, Avellino, Turris, Giugliano, Juve Stabia e Sorrento.

Vedremo cosa accadrà: di certo manca ancora un po' di tempo per conoscere l'organico completo.