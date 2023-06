"Palermo su Di Serio, il Benevento è spettatore interessato" L'ex attaccante giallorosso potrebbe lasciare il club di Santopadre

Santopadre ha messo il Perugia in vendita dopo la retrocessione in serie C. Tutti i tesserati che compongono la rosa biancorossa non sono incedibili. Tra questi c'è anche Giuseppe Di Serio, il quale ha attirato le attenzioni del Palermo. Come riportato dal Corriere dell'Umbria, l'ex giallorosso potrebbe rappresentare un innesto per l'attacco della squadra rosanero. Il Benevento è spettatore interessato in questa trattativa, dato ci sarebbe una clausola che potrebbe garantire al club giallorosso il 50% della rivendita. Il Perugia ha fissato il prezzo del cartellino a 1.5 milioni di euro.