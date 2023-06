Il Benevento è vicino a liberarsi dell'ingaggio di Caserta Il contratto dell'ex tecnico va verso la scadenza. Dal primo luglio partirà quello di Andreoletti

Il 30 giugno sarà una data che permetterà al Benevento di snellire un po' il monte ingaggi. In tal senso, saluterà definitivamente i colori giallorossi Fabio Caserta. Esonerato alla sesta giornata dello scorso campionato di serie B, il tecnico concluderà il proprio contratto biennale sottoscritto con il club giallorosso. Con Caserta, andranno via anche i componenti dello staff ancora legati, sulla carta, al sodalizio guidato da Oreste Vigorito. Ovviamente, questo discorso varrà anche per i calciatori in scadenza come Basit, Farias, Foulon, Glik, Sanogo e Vokic, oltre ai vari Pettinari, Leverbe, Simy e La Gumina che saranno a libro paga fino alla fine del mese.

Dal primo luglio partirà il contratto di Andreoletti

È probabile che Caserta annuncerà la sua prossima destinazione dopo il 30 giugno, visto che il tecnico calabrese è finito nel mirino di diverse società di serie B e C. Al momento, il Cosenza sarebbe in vantaggio nell'ingaggiare l'ex giallorosso. Dal primo luglio, inoltre, partiranno i contratti di Carli, Innocenti e Andreoletti con relativo staff. Terminerà l'accordo con Agostinelli, con l'ex tecnico giallorosso che ne ha già firmato un altro che lo vedrà impiegato nell'area scouting.