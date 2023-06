Benevento, si cerca un difensore centrale: i dettagli Dopo Benedetti, prosegue il lavoro di costruzione della rosa in vista della nuova stagione

Dopo l'arrivo di Benedetti, il Benevento è alla ricerca di un centrale difensivo. Al momento, tra i tesserati giallorossi ci sono dieci difensori, ma non tutti sono certi di vestire la maglia giallorossa nella prossima stagione.

La situazione dei singoli

El Kaouakibi e Capellini vanno verso la conferma, mentre saranno valutati i giovani Pastina e Rillo, così come Perlingieri e Veltri. Da definire la situazione dei calciatori che hanno un ingaggio elevato per la categoria e che potrebbero essere ceduti dinanzi a una offerta da parte di qualche club di categoria superiore, come Masciangelo o lo stesso Tosca. Letizia, invece, sembra essere al passo d'addio nonostante gli altri due anni di contratto.

Carli alla ricerca di un difensore

La traballante situazione dei tesserati sopracitati, unita alle partenze di Glik e Leverbe, hanno spinto Carli a cercare un centrale difensivo che possa fare al caso del Benevento. Si era parlato di Ajeti, ma secondo radiomercato avrebbe già trovato l'accordo con il Cluj. Carli prosegue il lavoro, ma è chiaro il direttore tecnico ha già una lista di nomi ben definita. Dopo gli arrivi di Bolsius e Andreoletti, si prosegue il lavoro per costruire il nuovo Benevento.