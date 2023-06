Benevento, la porta giallorossa ha il futuro assicurato Il club sannita ha tra i propri tesserati tanti giovani portieri di prospettiva

La conferma di Manfredini ha permesso al Benevento di tenere un calciatore di esperienza per la porta, ma soprattutto un professionista dedito alla causa. Resta il dubbio Paleari, per il quale nelle scorse settimane si era paventato un interessamento da parte dell'Ascoli. Per il resto, c'è da dire che il sodalizio giallorosso presenta tanti giovani portieri dal sicuro avvenire.

Chi sono i giovani portieri cresciuti nel vivaio?

Tra questi c'è Nunziante, per il quale il Benevento ha rifiutato delle grosse cifre da parte di club di serie A, come tra l'altro rivelato da Diego Palermo nel corso di una intervista rilasciata a Ottopagine. Si tratta di un calciatore, classe 2007, di grande prospettiva e già nel giro della nazionale.Tra i giovani portieri giallorossi c'è anche Lucatelli che nella scorsa stagione è stato il terzo dietro a Paleari e Manfredini, così come Tartaro che si è rivelato essere uno dei migliori estremi difensori del campionato di serie D con la Sanremese. A questo elenco va aggiunto Muraca, reduce da una esperienza al Portogruaro. Ovviamente non tutti resteranno al Benevento nella stagione che è alle porte, qualcuno partirà per forza di cose in prestito, ma è una cosa è certa: il futuro della porta giallorossa sembra essere assicurato.