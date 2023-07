Ritiro, il Mancini è già pronto per il Benevento. FOTO Preparata la struttura che ospiterà la Strega dal prossimo 24 luglio

La macchina organizzativa del Benevento si è già mossa per preparare nel dettaglio il ritiro estivo, in programma al Mancini di Roma dal 24 luglio al 12 agosto. Il club manager Alessandro Cilento e il suo staff hanno fatto tappa nella capitale, dove hanno cominciato a sistemare il quartier generale della Strega. Dopo un breve sopralluogo di una struttura che il Benevento conosce benissimo, si è passati all'installazione dei cartelloni pubblicitari e di una iconica bandiera giallorossa. Preparate anche la palestra e gli altri luoghi che saranno frequentati dai calciatori. Insomma, non resta altro che aspettare prima di cominciare a scendere in campo per preparare la nuova stagione agli ordini di Andreoletti.