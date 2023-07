La Recanatese ha nel mirino un centrocampista del Benevento La rivelazione del direttore sportivo dei marchigiani

Come riportato da Quotidiano Sportivo, la Recanatese ha chiesto una possibile permanenza di Alfieri dopo la buona stagione vissuta in forza alla compagine marchigiana. Il direttore sportivo Cianni ha rivelato che nel mirino del club c'è anche un altro centrocampista giallorosso: "Su Alfieri ci puntano molto, ma credo che decideranno solo dopo Ferragosto. Abbiamo messo nel mirino un altro loro centrocampista, rigorosamente under, come lo saranno anche i due terzini".