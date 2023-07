Benedetti si sposa, ora è atteso il matrimonio col Benevento Manca solo l'annuncio ufficiale per rendere il difensore un nuovo giallorosso

Momenti da ricordare per Amedeo Benedetti. Il difensore si è sposato sabato scorso, per poi partire subito in viaggio di nozze con la moglie Martina. Ora è atteso il matrimonio con la Strega, con il Benevento che potrebbe annunciarlo già nelle prossime ore.

Benedetti al Benevento, manca solo l'annuncio

Dopo la definizione ufficiale della trattativa, Benedetti è atteso per il raduno del prossimo 17 luglio che sarà caratterizzato dalle visite mediche e dal primo approccio che avrà con la realtà giallorossa. L'ex Pordenone ha già trovato l'accordo con il club di via Santa Colomba, manca soltanto la nota ufficiale del club sannita per dare il via all'esperienza in giallorosso.