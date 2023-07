Benevento, attesa per gli abbonamenti: quanto costano in Serie C? Cresce l'attesa per la campagna di fidelizzazione che sarà annunciata nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni sarà annunciata la campagna abbonamenti da parte del Benevento Calcio. Secondo le prime sensazioni, il costo delle tessere probabilmente presenterà delle agevolazioni che potranno permettere ai tifosi di acquistarne in gran numero. Ma qual è il costo degli abbonamenti nel girone C di Serie C?

Le società che hanno già avviato la campagna abbonamenti

Nell'analisi, abbiamo preso in considerazione il costo degli abbonamenti emessi dalle società nella scorsa stagione. Al momento, soltanto Avellino, Potenza e Turris hanno già avviato la fase di acquisto per la nuova annata. I biancoverdi hanno posto il costo di 100 euro per la Curva, così come i corallini, mentre il Potenza ha fissato il prezzo a 160 euro.

I prezzi della scorsa stagione

La media del costo degli abbonamenti nel girone C di Serie C, se si considera il settore popolare, si attesta intorno ai 130 euro. Nella scorsa stagione, il club che ha proposto il prezzo più basso è stato il Crotone con soltanto 60 euro. I rossoblu, reduci dalla retrocessione, hanno cercato di tenersi stretti i tifosi con un prezzo molto basso rispetto alle altre società: non è da escludere che il Benevento seguirà una politica simile. Tra quelle che non hanno raggiunto la tripla cifra, ci sono Latina (95 euro), Monopoli (70 euro) e Viterbese (90 euro). Il record è della Gelbison, la quale ha fissato il costo a 350 euro in tribuna laterale, visto che al Guariglia di Agropoli non sono presenti le curve.