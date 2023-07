Cannavaro-Karagumruk, salta l'accordo L'ex tecnico giallorosso ci ha ripensato e non andrà in Turchia

Salta l'accordo tra Fabio Cannavaro e il Karagumruk. L'ex allenatore giallorosso sembrava poter essere l'erede di Pirlo sulla panchina turca (massimo campionato) e invece la trattativa che pareva ormai conclusa all'improvviso si è dissolta. Alla base del dietrofront del tecnico napoletano pare possa esserci principalmente la composizione dello staff tecnico, ma sembra che nel complesso non fosse proprio convinto della scelta che stava per fare. In realtà Cannavaro, dopo l'infelice esperienza dello scorso anno a Benevento vuole meditare bene sulla nuova scelta ed ha deciso di attendere una chiamata che lo convinca maggiormente.