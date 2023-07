Le vacanze di Paleari: stage coi portieri Con la sua organizzazione ne ha tenuto uno dal 29 giugno al 2 luglio a San Martino in Passiria

Si dice da queste parti che alcuni abbiano l'abitudine di portarsi il lavoro a casa. Ecco, Alberto Paleari, che di mestiere fa il portiere di calcio, una parte delle sue vacanze la consuma sempre così, organizzando degli stage per giovani e appassionati portieri di calcio. Anche quest'anno l'evento denominato “Iileven Days 23” si è svolto a San Martino in Passiria, dalle parti di Bolzano dal 29 giugno al 2 luglio. 15 i partecipanti, che hanno vissuto quattro giorni da giocatori professionisti, con allenamenti, creando contenuti foto e video che poi finiranno su tutti i canali social di IILEVEN, come dei veri e propri testimonial del brand, e ritiro in albergo. “E' stato fantastico condividere la nostra passione per il calcio e metterci alla prova”, ha scritto sul suo profilo Instagram il portiere giallorosso. Che ovviiamente ha dato appuntamento a tutti per la prossima straordinaria esperienza: “Non vediamo l'ora di rivedervi e di continuare a coltivare la nostra passione insieme. Forza ragazzi, siamo pronti per il futuro!”. Come è noto, Alberto Paleari ha altri due anni di contratto col Benevento (scadenza giugno 2025), ma la sua situazione in vista della serie C rimane in bilico. Non bisogna dimenticare che il Benevento ha pagato il cartellino del giocatore al Genoa, sborsando più di un milione. Se non ci sarà un'offerta adeguata, il portiere di Giussano potrebbe anche rimanere.