Benevento, il punto sul mercato Manca l'ufficialità di Benedetti in viaggio di nozze

La difesa resta la priorità del Benevento prima del ritiro estivo. Bisognerà colmare il vuoto per dare la possibilità ad Andreoletti di poter lavorare a Roma anche sulla fase di non possesso. Dopotutto al momento come difensori centrali c'è solo Pastina. Tosca andrà in Arabia Saudita all'Al Riyadh attraverso la formula del prestito annuale. Veseli è in uscita non rientrando più nei piani della Strega. Carli ha già fatto la sua scelta. Piace Meccariello, c'è stato anche un confronto telefonico. Ma conterà la posizione della Spal visto che il giocatore ha un altro anno di contratto con la società retrocessa come il Benevento. Il direttore tecnico sannita si è posto un limite di tempo, l'affare dovrà essere chiuso prima del 24 luglio, data di partenza per l'Hotel Mancini. Intanto ieri è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Bolsius, esterno di attacco ex Fidelis Andria, lunedì quello di Andreoletti. Manca invece il sì di Benedetti, terzino sinistro del Pordenone. Ma è solo una formalità. Il difensore è stato impegnato in un altro sì, quello pronunciato sabato quando si è unito in matrimonio in una chiesetta della Toscana con la dolce Martina. Ora il giocatore è in viaggio di nozze, poi verrà nel Sannio per la firma con il club di via Santa Colomba.

MERCATO IN USCITA

Ci sono anche le operazioni in uscita. Non poche in casa Benevento. Il Cosenza ha messo gli occhi su Letizia, Improta e Acampora. Come già detto Tosca andrà in Arabia Saudita. Ieri c'è stato un incontro tra Carli e il procuratore di Tello Sandro Martone per valutare il futuro del ragazzo prossimo all'addio. Vorrebbe lasciare il Sannio anche Koutsoupias ma il direttore tecnico non ha alcuna intenzione di cederlo. Dovrebbe restare anche Ciano per ora lasciato libero di godersi le vacanze. Sicuramente il ritiro estivo servirà ad Andreoletti per gettare le basi ma anche a Carli per mettere mattoncini importanti in vista della nuova stagione, dovranno essere fatte prove di convincimento per diversi giocatori vista la retrocessione. Non solo per Ciano e Koutsoupias.