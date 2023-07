Benevento, Bolsius si presenta: dalle ambizioni alla voglia di giallorosso Le prime parole da calciatore della Strega: "Sono nel posto giusto"

La prima operazione formalizzata da Marcello Carli da direttore tecnico del Benevento è stata quella di Bolsius. L'esterno offensivo è stato annunciato ieri dal club di via Santa Colomba, con l'olandese che farà ritorno nel Sannio per il 17 luglio, quando ci sarà il raduno che porterà alla partenza per il ritiro di Roma del 24 luglio. Subito dopo la firma, il nuovo attaccante della Strega si è presentato così ai microfoni di Ottochannel: "Voglio ringraziare tutta la società che mi ha dato tanta fiducia. Le sensazioni sono più che positive, sono molto contento di essere qui. Anche delle squadre di serie B hanno chiesto informazioni per il mio cartellino, ma ho subito scelto Benevento perché il progetto è importante. Voglio essere protagonista in una squadra propositiva e che ha grandi ambizioni: sono nel posto giusto".

Le caratteristiche di Bolsius

Bolsius ha poi proseguito: "Prediligo la creatività e la velocità. Sono un calciatore molto tecnico e veloce, queste sono le mie caratteristiche più importanti. Fisicamente sto bene, voglio farmi trovare pronto al ritiro che sarà sicuramente duro. Mi sono allenato tanto nelle ultime settimane: è fondamentale arrivare al meglio della forma. Il mister? Non ho ancora parlato con Andreoletti, ma ho visto che ha fatto molto bene con la Pro Sesto. È un tecnico giovane, non vedo l'ora di poter lavorare con lui. Sono certo che potremo fare delle ottime cose insieme".

Le insidie del girone meridionale di serie C

Bolsius ha conosciuto il girone meridionale di serie C con le maglie di Campobasso e Andria: "È un campionato molto fisico, anche tatticamente si trovano delle squadre molto preparate. Ogni partita è una battaglia, l'importante è fare il massimo per questa maglia e arrivare il più in alto possibile".