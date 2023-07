Benevento, tempi lunghi per le operazioni in uscita La società sannita non vuole "svendere" i suoi giocatori indipendentemente dalla retrocessione

Il Benevento è fermo su due acquisti: Don Bolsius già ufficializzato e Benedetti che firmerà al rientro del viaggio di nozze. Nelle mire di Carli c'è anche Meccariello, doveva essere l'ultima operazione prima del ritiro estivo, ma la Spal ha rovinato i piani. Per ora bisognerà aspettare. E capire quale sarà il destino del ragazzo beneventano conteso tra due squadre, quella che detiene il cartellino che vorrebbe cederlo ad una cifra importante e quella sannita che vorrebbe averlo senza dover pagare per un giocatore al di sopra dei 30 anni.

Ma anche le operazioni in uscita avranno tempi lunghi. Queste saranno suddivise in due blocchi. Fanno parte del primo quei giocatori che non rientrano più nei piani e che giocoforza dovranno andar via. Tra questi c'è Tosca che per dirla tutta ha già trovato una nuovo sistemazione in Arabia Saudita al Al Riyadth. Andrà in prestito per un anno. Ma dovranno essere ceduti anche Veseli, Tello, Schiattarella, Improta e Letizia. Questi ultimi due sono entrati nei radar del Cosenza su richiesta di Fabio Caserta che vorrebbe riabbracciarli, ma non sono ancora arrivate offerte all'indirizzo di via Santa Colomba. Dell'altro blocco invece fanno parte quei giocatori che potrebbero vestire la maglia giallorossa per la nuova stagione e che andranno via solo nel caso di cifre importanti. Tra questi Acampora, Viviani, Masciangelo e Moncini. C'è anche il caso Koutsoupias a tener banco. Il suo procuratore Giuffredi vuole trovargli una nuova sistemazione per via della retrocessione ma il direttore Carli è stato categorico: andrà via solo se ci sarà una squadra disposta a pagarlo non meno di un milione. Dopotutto il centrocampista ha rappresentato un investimento importante per il Benevento nella passata stagione.