Caserta si presenta al Cosenza: "Non ripeterò gli errori di Benevento" Le parole del tecnico sull'esperienza vissuta nel Sannio

Giornata di presentazione per Fabio Caserta che ha parlato in veste di nuovo allenatore del Cosenza. L'ex tecnico giallorosso ha aperto anche una piccola parentesi sul Benevento, come riportato da cosenzachannel.it: "Mi piacciono le responsabilità. Caserta è a Cosenza perché consapevole di tutto ciò che circonda il mondo dei rossoblù. La mia esperienza a Benevento? Ci sono stati degli errori da parte di tutti, al netto di come poi è finita. I miei cercherò di non ripeterli, ma sarà sempre il campo a delineare gli obiettivi futuri. Il primo obiettivo è la salvezza, che passa attraverso gli allenamenti e la salvezza. Calò? Ha fatto benissimo con me a Castellamare di Stabia e a Benevento. Non si è ripetuto l’anno scorso, ma può capitare. Sulle palle inattive è determinante ed ha qualità tecniche e mentali. Ogni stagione è una storia a sé, ma questo concetto vale per tutti quanti. Il 30 giugno si azzera e si riparte".

foto tratta dal sito ufficiale del Cosenza